Parc immobilier de l’État: on déloge à tous les étages

La Régie des Bâtiments semble avoir entamé un grand déménagement des services fédéraux: police fédérale, Finances, Sûreté de l’État... En attendant, bien sûr, les prisons.

On a appris le week-end dernier que le Conseil des ministres avait validé le jeu de chaises musicales entre services fédéraux des Finances et police fédérale au cœur de la capitale. Celui-ci s’inscrit dans un plan d’occupation pluriannuel visant à mieux rentabiliser le parc immobilier géré par la Régie des Bâtiments.

Les services fédéraux des Finances déménageront prochainement vers le complexe du North Galaxy. L’espace libéré dans la Tour des Finances - à rebaptiser désormais Centre administratif Botanique - à l’angle de la rue Royale et du boulevard du Jardin botanique ira aux services administratifs de la police fédérale. Ceux-ci quitteront alors leur siège actuel des Jardins de la Couronne, à Ixelles, où il a un moment été question de rassembler les différentes antennes de la structure scolaire Marie Haps.

Parallèlement, le même Conseil des ministres a validé le lancement d’un marché public de travaux (avec le prix comme unique critère d’attribution) pour aménager les différents lieux concernés et la prolongation pour 2 ans (2024-2025) des deux contrats de bail du complexe de l'avenue de la Couronne. Partout, on adaptera les espaces de travail concernés en y appliquant les méthodes de management en vogue, les "new ways of working" (NWOW).

Acquisitions, le retour

"Aucune ligne budgétaire n'a été validée - à court ou à moyen terme - par le gouvernement." Laurent Vrijdaghs Administrateur général Régie des Bâtiments

Par ailleurs, un point mis à l’ordre du jour – puis à nouveau retiré – visait à valider l'acquisition de deux immeubles de bureaux du Quartier Nord. Le premier pour reloger dans une tour du complexe Möbius (propriété conjointe d’Immobel et du fonds Fidentia Belux Invest) la Sûreté de l’Etat, déménagée du North Galaxy pour faire place aux services des Finances; et le second visant à reloger dans l'immeuble Networks NØR (Banimmo) le Centre de crise (SPF Intérieur), actuellement hébergé au 53 de la rue Ducale.

Vue en plein écran Si les déménagements respectifs dans la Tour des Finances et le complexe North Galaxy sont entérinés, ceux souhaités dans la tour Möbius et l'immeuble Networks NØR restent pour l'instant en suspens.

"À l'heure où je vous parle, aucune ligne budgétaire n'a été validée - à court ou à moyen terme - par le gouvernement pour acquérir ces immeubles. Et rien ne dit à ce stade qu'il y en aura", insiste Laurent Vrijdaghs, l'administrateur général de la Régie des Bâtiments, niant ainsi en bloc les informations diffusées récemment dans la presse. Une alternative à l’acquisition existe d'ailleurs et consisterait à reloger un des services visés dans un immeuble pris en location rue de la Régence (propriété de la famille Jaspers).

Reste que, de son côté, le ministre de tutelle de la Régie, Mathieu Michel (MR), n’en démord pas: selon lui, l’État, qui n'a eu de cesse de vendre ses murs historiques depuis 20 ans, doit redevenir propriétaire pour réaliser à terme des économies d’échelle tout en rationalisant (vente, rénovation) le solde restant du patrimoine historique actuel, éparpillé aux quatre coins du pays sur 900 bâtiments et quelque 6,8 millions de mètres carrés. 160 projets auraient été identifiés à travers tout le pays.

Masterplan liégeois renforcé

En dehors de Bruxelles, par exemple, le site liégeois de Vottem est dans les radars de la Régie des Bâtiments: le Conseil des ministres y a confirmé la poursuite du regroupement de la police fédérale en validant le lancement d’un marché public de travaux pour l’exécution de la seconde phase du masterplan Vottem.

450 immeubles C'est le parc immobilier, propriété de l'État fédéral, qui devrait être visé par un audit énergétique d'ici 2025.

La phase 2 de ce masterplan de regroupement est donc désormais enclenchée: la planification des travaux y tiendra compte de déménagements successifs des services sur place pour permettre de démolir et construire les nouvelles entités en maintenant l’activité sur le site.

Trois phases de travaux sont prévues, qui s’étaleront entre 2024 et 2033 après passation du marché public, réalisation des études et procédures de permis. "Le marché public sera lancé sous forme de Design & Build. L’entrepreneur désigné assurera aussi la coordination de l’ensemble du chantier", précise la Régie des Bâtiments.

Auditeurs énergétiques, à vos lits!

Le gouvernement fédéral a également marqué son accord sur le lancement d’un marché public relatif à la désignation d’auditeurs énergétiques qui devront cibler l’amélioration à grande échelle du parc immobilier géré par la Régie des Bâtiments. Cette dernière va lancer sans tarder – le prix des combustibles de chauffage précipitant les choses – cet appel à marché pour mieux cadrer l’exécution de travaux de rénovation énergétique des bâtiments les plus énergivores, en vue d'atteindre les objectifs du Plan national énergie-climat (PNEC). Sur 4 ans, la moitié du parc immobilier géré par la Régie des bâtiments, soit 450 immeubles, devrait être auditée.

Last but not least, on ajoutera que tous les acteurs immobiliers s'impatientent de savoir ce que vont devenir les prisons bruxelloises bientôt vidées de leurs occupants.