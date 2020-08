Partisans de la Vivaldi, surprenez-nous!

Quelque chose a bougé cette semaine dans l’arène politique belge. Egbert Lachaert, chef de file des libéraux flamands et chargé de mission royal, a fait savoir qu’il privilégiait la piste d’une majorité fédérale dite "Vivaldi", associant les familles libérale, socialiste et écologiste, augmentées des chrétiens-démocrates flamands.

On peut être sûr que, si la tentative aboutit, nationalistes et extrême-droite flamands mèneront une vie d’enfer à la majorité Vivaldi. Et alors? C’est la politique. Si l’opposition s’annonce musclée , cela rend d’autant plus importante la négociation qui s’annonce . La bâcler serait suicidaire.

Si les ego et les slogans faciles sont mis de côté (pas gagné, mais ça se tente), il doit être possible de viser une synthèse à la fois ambitieuse et réaliste. On ne parle de toucher les étoiles, mais de regarder en face les grands défis qui nous attendent. Une relance maligne, un accompagnement social bien pensé, une conscience budgétaire, une vision sur la transition. Tout ceci n’est pas simple, mais pas forcément incompatible. Bon travail, Messieurs Dames, soyez modernes, orientés long terme et surprenez-nous!