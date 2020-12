Pas de couac majeur pour les premières vaccinations belges

Plus de 300 injections ont été administrées lundi dans trois maisons de repos en Belgique. De quoi tirer un premier bilan ce mardi, avant le second test prévu ce mercredi.

N'empêche. Pour symbolique qu'il soit, il ne fallait pas rater la marche de ce premier véritable test - il ne s'agissait plus ici d'un exercice "à blanc" . Quel bilan tirer de la vaccination effectuée ce lundi dans trois maisons de repos, à Bruxelles, Mons et Puurs? Globalement positif , se félicite-t-on du côté du commissariat corona. Plus de 300 doses ont été dégelées, acheminées et injectées, sans souci majeur. De même, chez les personnes ayant reçu l'injection, aucun effet secondaire notable n'est à signaler.

Un second test ce mercredi

Pas de souci majeur ne signifie pas non plus qu'il n'y en a eu aucun, de souci. Quelques petits couacs techniques sont à signaler. Du côté de l'application de Medista, le transporteur médical, dont le serveur a connu quelques ratés - ce qui devrait être réglé dans les jours qui suivent. Des clarifications seront apportées à la procédure de commande de vaccins par les maisons de repos. Même constat pour la plateforme d'enregistrement des données, VacciNet+. De petits ajustements techniques étaient à prévoir - le passé est de mise, puisque cela devait être fait dès ce mardi.

Une dernière question, pour la route. L'Europe, et par conséquent la Belgique, n'a-t-elle pas démarré avec retard, au vu des millions de personnes déjà vaccinées de par le monde - États-Unis et Royaume-Uni en tête? Oui, l'Agence européenne du médicament a dégainé trois semaines plus tard que certaines de ses consœurs; mais qu'est-ce que cela pèse, dans un processus qui s'étalera sur plusieurs mois, voire une année?, relativise Yvon Englert. Et puis, il ne s'agit pas d'une course, mais d'une opération où la précipitation peut avoir des répercussions dévastatrices - autant dès lors jouer la prudence et la préparation.