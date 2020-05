Pas de délais supplémentaires pour remplir votre déclaration fiscale en 2020

Vous pouvez dès à présent remplir votre déclaration fiscale (IPP 2020) via Tax-on-web. Vous avez jusqu'au 16 juillet pour le faire, pas un jour de plus, malgré le confinement.

Remplir sa déclaration fiscale 2020 (revenus 2019) est désormais possible. Vous avez jusqu'au 16 juillet pour une déclaration via Tax-on-web et jusqu'au 30 juin pour une déclaration papier. Si vous faites appel à un mandataire (comptable...), vous avez jusqu'au 22 octobre, en prenant bien soin de contacter ce dernier avant le 31 août. Les délais restent donc identiques aux années précédentes, malgré le confinement imposé aux Belges depuis près de deux mois. "Nous avons maintenu les délais, car le SPF Finances est prêt. Qui plus est, plus de 50% des contribuables reçoivent un remboursement d'impôt. Si nous avions décalé les délais, cela aurait retardé les remboursements, ce qui n'est pas souhaitable vu les circonstances actuelles", explique Philippe Jacquij, administrateur général de la Fiscalité.