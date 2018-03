Pas de net en extra avec une petite voiture de société

En plus de ce système, le gouvernement souhaite également introduire le concept de budget-mobilité, suite aux recommandations des partenaires sociaux. Avec ce système, les travailleurs pourront bientôt échanger leur voiture de société contre un modèle plus petit et plus respectueux de l’environnement. Ils pourront consacrer le solde du budget à des moyens de transport plus durables, comme un abonnement aux transports en commun ou l’achat d’un vélo. Le solde éventuel sera versé au travailleur.