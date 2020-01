Pas de sonnette d'alarme idéologique contre un décret visant les allochtones

Cette procédure – très ancienne et pratiquement jamais utilisée – avait été invoquée par l’opposition à la Région flamande (sp.a, Groen et PVDA) dans une tentative de bloquer un décret du gouvernement Jambon visant à couper les vivres à certaines associations socio-culturelles s’adressant à des publics allochtone s. Le décret est d’application depuis le 1er janvier 2019.

La coalition suédoise (N-VA, Open Vld et CD&V) entend en effet cesser de subsidier des associations (turques et marocaines en l’occurence) qui, selon elle, encouragent une certaine forme de "ségrégation" et freinent ainsi l’intégration des personnes d’origine immigrée. Les partis de gauche, eux, se sont référés à cette procédure de sonnette d’alarme idéologique pour contrecarrer les projets de l’exécutif.