Patinage aux portes du palais royal...

Les deux chargés de mission royale, Sabine Laruelle et Patrick Dewael, sont attendus lundi au Palais. D'ici là, ils espèrent encore parvenir à engager des discussions sur une note-cadre avec un certain nombre de partis.

Accélération. Temporisation. À deux jours du premier rapport au Roi de Sabine Laruelle (MR) et Patrick Dewael (Open VLD), l’expectative semble toujours totale à l’échelon fédéral. Les présidents du Sénat et de la Chambre, missionnés par le Palais depuis près de trois semaines, auraient encore tenté vendredi de rassembler un certain nombre de partis autour d’une note-cadre, indiquait l’agence Belga en milieu de journée.