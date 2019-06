Patrick Dewael bien parti pour rester président de la Chambre

Depuis le début de la semaine, on cherche à éviter que l’extrême droite flamande fasse son entrée au bureau de la Chambre, qui rassemble son président et trois vice-présidents pour organiser les travaux parlementaires. Une fois la présidence attribuée au vote, les trois autres postes sont distribués selon l’importance en sièges des partis.

Pour éviter le Belang au bureau il faudrait laisser la présidence à un parti moins important que lui en sièges. Le CD&V donc ou encore l’Open Vld où un certain Patrick Dewael emporte l’adhésion. Outre les libéraux, il peut déjà compter sur le soutien du PS, des écologistes et du CD&V dont le candidat s'est retiré de la course. On évoque d'ailleurs le nom de Servais Verherstraeten pour remplacer Kris Peeters, parti vers l'Europe, au gouvernement fédéral.