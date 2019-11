Paul Magnette: "Il est maintenant plus que temps de réussir"

De là, et en continuation de rencontres bilatérales avec les socialistes, les libéraux, les écologistes, les démocrates-chrétiens, DéFI, et la N-VA, le nombre de grands chantiers est monté à huit. À savoir: un pacte national pour le plein emploi, le soutien à l’esprit d’entreprise et à la productivité – principale nouveauté –, la transition durable, la cohésion sociale et la lutte contre la pauvreté, le soutien aux politiques de santé et en faveur des personnes souffrant de handicap, la sécurité (justice et lutte contre le terrorisme inclues), l’asile et la migration, et, enfin, la modernisation de l’État.