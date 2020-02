Paul Magnette: "J'en ai marre"

Paul Magnette clame son ras-le-bol ce vendredi matin. Il ouvre implicitement la porte à des élections anticipées: "Entre accepter n'importe quoi et les élections, on préfère que le peuple se prononce."

Mercredi, une petite phrase focalisait toute les attentions. Un membre du bureau du PS avait dit à La Libre Belgique: "Lundi, je pense que nous allons annoncer publiquement que le PS se retire des négociations." Les socialistes francophones vont-ils rompre les négociations? Ils n'en semblent pas loin.

"Négocier avec des nationalistes, cela devient un vrai supplice." "On commence à en avoir vraiment assez de cette situation." Voici quelques petites phrases que le président du PS Paul Magnette lâche dans la presse. Il dit, dans Le Soir et Sudpresse, estimer que les réunions avec la N-VA "ne conduisent à rien". "J'en ai marre", lance-t-il aussi dans De Standaard et Het Nieuwsblad.

Je ne compte même plus les milliers d'heures de réunions, les journées, les soirées, les nuits, les week-ends, sans que cela avance. Paul Magnette Président du PS

"Nous en sommes à une cinquantaine de réunions, dont 25 directement avec Bart De Wever et moi, qui durent parfois 3 ou 4 heures, parfois plus longtemps...A titre personnel, négocier avec des nationalistes avec lesquels nous n'avons rien à voir, cela devient un vrai supplice", affirme Magnette. "J'en ai assez de cette situation. Cela fait huit mois, je ne compte même plus les milliers d'heures de réunions, les journées, les soirées, les nuits, les week-ends, sans que cela avance. Simplement parce que certains veulent seulement tester une alliance avec le PS et la N-VA. Combien de fois devrai-je encore dire que le PS n'a aucune envie de gérer avec eux? ", martèle le Carolo.

Plutôt des élections...