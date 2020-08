Paul Magnette: "Nous étions très proches d'un progrès social significatif"

Pour le président des socialistes, le contenu de l'accord avec Bart De Wever sur le front environnemental était presque le même résultat qu'en novembre, lorsque le président du PS avait voulu lancer une coalition avec les libéraux et les verts.

Magnette a rappelé les revendications du PS dans le cadre de la formation du gouvernement fédéral : augmentation des pensions à 1.500 euros, augmentation des salaires les plus bas, refinancement des soins de santé, augmentation des allocations sociales les plus basses jusqu'au seuil de pauvreté et financement à long terme de la sécurité sociale.