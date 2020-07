Paul Magnette: "On peut envisager de gouverner avec la N-VA"

Le PS ne participe pas pour le moment aux discussions en vue de mettre sur pied une coalition "Arizona" menée par les présidents du MR, de l'Open Vld et du CD&V, au contraire du sp.a, son alter ego flamand. Ce n'est pas un choix, à entendre M. Magnette. "On a par essence le sens des responsabilités. On n'est pas là juste pour protester, ce qui nous distingue d'autres partis à gauche. On est là pour faire des propositions et une fois qu'on les a faites, on se bat. On a peut-être les mains sales mais au moins on a des mains, au moins on se bat pour changer la vie des gens. Par essence, on ne va jamais faire le choix de l'opposition", a-t-il fait remarquer.