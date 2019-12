Paul Magnette (PS) "De Wever a tout fait pour ne pas être nommé informateur"

Il a également démenti qu'il ait cherché à former un simple arc-en-ciel (réunissant libéraux, socialistes et écologistes du nord et du sud du pays). Celui-ci n'aurait pu s'appuyer que sur une majorité -très courte- de 76 députés (sur 150), a-t-il rappelé. "Dès le début, l'idée était donc qu'il fallait élargir cette majorité". Quant au travail mené depuis mardi par ses successeurs Georges-Louis Bouchez et Joachim Coens, le président du PS a affiché ses meilleures dispositions. "Je vais rester constructif pour qu'on puisse apporter des solutions".