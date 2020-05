Paul Magnette ambitionne un gouvernement pour septembre

La perspective d'une fin des pouvoirs spéciaux dès le mois juin se précise. Il est quasiment acquis que ceux-ci ne seront pas renouvelés pour une nouvelle période de trois mois. Pour le président du PS, Paul Magnette, les négociations visant à former un gouvernement fédéral disposant d’une majorité parlementaire pourraient dès lors reprendre à la fin juin pour aboutir en septembre.

"Un gouvernement en septembre, c'est le but", a expliqué dimanche le chef de file des socialistes francophones sur le plateau de l'émission "C'est pas tous les jours dimanche" (RTL-TVi). Paul Magnette n'exclut pas non plus qu'en cas d'échec, l'électeur soit convoqué dans l'isoloir. Pour lui, "il n'y a pas de mal à demander l'avis des citoyens parce qu'on va devoir prendre des décisions très importantes pour les 10, 20 ans à venir".