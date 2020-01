Paul Magnette appelle la N-VA à démontrer sa volonté d'ouverture

Le président du PS Paul Magnette a mis au défi ce jeudi soir la N-VA de démontrer sa sincérité, cinq jours après que le président de ce parti, Bart De Wever, eut semblé faire une ouverture en direction des socialistes. "J'entends certains dire: 'nous faisons des ouvertures', eh bien, qu'ils le démontrent! Les positions du PS, elles, sont claires et connues de tous " , a-t-il lancé à l'occasion des vœux du Nouvel An du PS, organisés à Obaix (Pont-à-Celles).

"Nous attendons maintenant des autres formations politiques qu'elles fassent preuve de la même clarté. Il ne suffit pas de dire qu'on est prêt à prendre des responsabilités, à faire des soi-disant ouvertures quand on se sent isolés; il faut dire devant l'ensemble des citoyens comment on va s'y prendre, et qu'on parle enfin du fond pour relever les défis de notre temps", a-t-il ajouté.