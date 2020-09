Vivaldi: Paul Magnette voit un accord rapide, Georges-Louis Bouchez parle de prolongation

Les négociateurs de la Vivaldi se sont retrouvés à 9h pour poursuivre leurs discussions en vue de former un gouvernement fédéral. Le budget se trouve toujours au centre des débats.

Réunis depuis 9h ce mardi matin au Palais d'Egmont, les sept partis planchent non seulement sur le budget de l'année prochaine mais également sur une trajectoire pluriannuelle jusqu'à la fin de la législature, soit 2024 . Ils devront également trancher la question du casting , en particulier l'identité du futur Premier ministre qui sera normalement l'un des deux formateurs, Paul Magnette (PS) ou Alexander De Croo (Open Vld).

La conclusion des travaux menés par les socialistes, les libéraux, les écologistes et le CD&V est attendue en principe ce mardi. Une déclaration gouvernementale est inscrite à l'ordre du jour de la Chambre jeudi après-midi et, d'ici là, les différents partis doivent tenir leurs congrès de participation.

"Je suis convaincu qu'il est possible de conclure un accord dans les prochaines heures, ce soir ou peut-être cette nuit", a souligné Paul Magnette à son arrivée à la réunion. "Cela reste tout à fait possible d'avoir un gouvernement le 1er octobre", a ajouté le co-formateur qui souhaite proposer un budget, un vrai programme et un casting. "Tout le monde n'obtiendra pas ce qu'il souhaite", a-t-il dit clairement. "Tout le monde a présenté son programme de rêve, mais nous devons présenter un compromis entre sept partis."