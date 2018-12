Paul Magnette en route vers L'Europe

Le PS place ses cartes en vue des prochaines échéances électorales. Fort de sa résistance au CETA, le traité de libre-échange entre Europe et Canada, Paul Magnette tirera donc la liste socialiste européenne.

→ À l'Europe, ce sera l'actuel bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette . "En tant que spécialiste des matières européennes, Paul connait remarquablement les enjeux européens. Il a aussi porté l'offensive contre le CETA (l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, NDLR)." Il endossera aussi le costume de porte-parole de campagne. Il sera ainsi tout au long des prochains mois aux côtés d'Elio Di Rupo "pour porter justement la parole et les informations". Doit-on y voir, pour Paul Magnette, une étape avant la présidence du PS? Interrogé sur les ondes de Bel RTL, Elio Di Rupo lance : "Je lui souhaite, mais ce sont les militants qui décideront."

→ Jean-Claude Marcourt et Rudy Demotte prendront, eux, les têtes des listes socialistes en région.

En effet face à la crise politique que connaît actuellement la Belgique, Elio Di Rupo affirme que le "PS est le seul parti crédible et alternatif au gouvernement". "Nous devons tout faire pour avoir un gouvernement progressiste et éviter la N-VA". Pour le président du PS, la N-VA est à la cause d'une "déchirure sociale".