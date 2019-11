Paul Magnette et le PS prennent la main au Fédéral...

Plantons à nouveau le décor. Jusqu’à lundi, six partis étaient associés à la construction d’une nouvelle majorité parlementaire: PS, N-VA, MR, Open Vld, sp.a et CD&V. Depuis le 26 mai, la plupart des discussions, d’abord durant l’information menée par Didier Reynders et Johan Vande Lanotte, ensuite pendant la période de préformation aujourd’hui suspendue, avaient pour but avoué de rapprocher les deux plus grands partis du sextet, la N-VA et le PS. Ces deux-là ne sont pas parvenus à s’entendre. Depuis lundi soir, le roi Philippe a vu les six partis précités ainsi que les écologistes, du Nord comme du Sud, qui étaient sortis de piste à la fin de l’été vu leur refus catégorique d’entamer la moindre discussion avec la N-VA. Le jeu s’ouvre donc à autre chose qu’un axe PS/N-VA. Quelles conclusions en tirer?