Paul Magnette poussé sur un chemin de croix...

Le Parti socialiste est contraint dès maintenant de tester l’arc-en-ciel qu’il appelle de ses vœux depuis des mois. Pris à son propre jeu, il fait face à de nombreux vents contraires venus du CD&V et de l’Open Vld, qui ne souhaitent pas a priori rejeter la N-VA dans l’opposition, et du MR, qui ne fera pas de cadeau au nouveau président Magnette.

En gros, il reste une bonne dizaine de jours à Paul Magnette pour relancer la machine fédérale. C’est peu. Très peu même. A fortiori lorsqu’il se confirme que le Parti socialiste était loin d’être demandeur d’endosser une telle responsabilité à ce stade. Il est surpris et mécontent.

"Tout le monde attend l’échec de Paul Magnette désormais." Un observateur fédéral

Il voyait plutôt un petit tour de piste du CD&V, entend-on. Mais voilà, le Palais, dont le cabinet est dirigé par le social-chrétien Vincent Houssiau, l’a voulu. Le nouveau président du PS est informateur royal. Il veut une coalition sans la N-VA? Eh bien qu’il la tente. C’est le message.

"Tout le monde attend son échec désormais", glisse un politique francophone du niveau fédéral. On ne péchera pas par excès de pessimisme en indiquant que l’affaire a tout d’une mission impossible. Alors certes, la mission royale qui démarre n’exclut par formellement une participation de la N-VA. Mais ce que le PS réclame ouvertement depuis des mois, c’est bien de se passer d’elle. Or les écueils s’amoncellent devant la concrétisation d’une alliance arc-en-ciel. Associer socialistes, libéraux et écologistes du Nord et du Sud, avec l’éventuel soutien du CD&V, n’a rien d’une sinécure. Sérions les problèmes.

Le nœud Open Vld/CD&V

La question est d’abord politique: il s’agit de convaincre l’Open Vld et le CD&V d’entamer une négociation sans la N-VA. Ils doivent s’en déscotcher, ne cessent de dire les socialistes. Bart De Wever avait anticipé l’idée, en indiquant dès le lendemain des élections qu’il n’était pas concevable que le gouvernement fédéral ne dispose pas d’une majorité dans le groupe flamand de la Chambre. Ce qui est impossible sans N-VA ni Vlaams Belang. Bien imprimer ce message dans l’opinion publique permettait de rendre les nationalistes incontournables aux yeux de l’opinion, malgré leur recul électoral.

Il n’a pas fallu attendre longtemps après la désignation de Paul Magnette comme informateur pour que la N-VA crache son fiel sur l’idée d’un arc-en-ciel. Même assorti du CD&V, celui-ci n’est "absolument pas une bonne chose" pour la Flandre, a estimé par exemple la députée Valerie Van Peel mercredi. "Cela signifie surtout des cadeaux du côté francophone et la facture du côté flamand. Ce n’est pas ce dont la Flandre a besoin. Il faudra voir si le CD&V et l’Open Vld envoient le même signal". Theo Francken est sorti sur le même ton. On passera sur les attaques du Vlaams Belang, qui n’attend pas pour faire de Paul Magnette l’épouvantail francophone qu’était Di Rupo avant lui.

La pression se déplace donc logiquement sur l’Open Vld et le CD&V, qui répètent depuis les élections qu’ils n’entendent pas monter au gouvernement sans le premier parti de leur Région. "Pour l’instant, mon parti dit clairement non (à un gouvernement minoritaire coté flamand, NDLR), et on n’est pas les seuls", disait le vice-Premier ministre CD&V Koen Geens le 8 octobre dernier. Le "pour l’instant" ne fermerait pas complètement la porte, mais rappelons que CD&V et Open Vld sont à la fois perdants des élections et associés à la N-VA dans le gouvernement flamand. Monter au pouvoir en s’exposant à l’opposition d’un parti qui est aussi partenaire, voilà qui s’annonce inconfortable. Pour arriver à les embarquer, si c’est possible, il faudra du temps. Et puis un arc-en-ciel, c’est bien joli mais pour faire quoi?

Faire de la gauche avec la droite

La question se pose à tous. Open Vld et CD&V ont participé au gouvernement Michel et défendent son bilan. "On ne va pas remonter au pouvoir pour détricoter ce que nous avons fait pendant cinq ans", entend-on dans les rangs de l’Open Vld. Pour un parti de droite, l’option arc-en-ciel n’est pas des plus confortables. D’autant que cela fait des semaines que le PS claironne qu’il veut retrouver le pouvoir pour corriger la politique jugée désastreuse du gouvernement Michel. Inutile de dire que le MR n’entrera pas dans une danse comme celle-là.

D’ores et déjà, les réformateurs spéculent sur un plantage en bonne et due forme de la mission d’information de Paul Magnette. Pour résumer il n’y a pas grand monde pour souhaiter un succès au nouveau président du PS, en dehors des écologistes bien sûr. En attendant le 18 novembre, date de son premier rapport au Roi, le bourgmestre de Charleroi s’exprimera ce jeudi matin devant la presse.