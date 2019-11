Paul Magnette s'explique sur sa mission

Selon lui, les convergences qui avaient été retenues par les informateurs Didier Reynders et Johan Vande Lanotte n'ont pu être validées lors des réunions bilatérales avec les différents responsables des partis impliqués dans le processus.

Rudy Demotte regrette que Charles Michel mette en doute la qualité du travail des deux préformateurs. Il accuse l'ex-Premier ministre de mettre de "l'huile sur le feu plutôt que de l'huile dans les rouages". "Moi, je veux que le pays se remette le plus vite possible sur les rails", précise-t-il, pointant le rôle à jouer par l'Open VLD et le CD&V qui "ont un choix à faire, à eux à voir s'ils veulent maintenir ce pays en équilibre".