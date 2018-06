Peau de vache et vache sacrée

On se réjouit sincèrement du round électoral qui s’annonce. Analyse foudroyante des résultats par les intéressés – tout le monde a gagné, l’électeur ayant envoyé plein de signaux visiblement contradictoires –, valse des alliances et des trahisons. Que le ring soit communal, fédéral ou régional. Il n’y a que le scrutin européen dont on se passerait bien, à vrai dire; on ne trépigne pas d’impatience à l’idée de voir enfler la vague eurosceptique.