Pedro Facon pressenti comme "commissaire corona"

Le Comité de concertation entre Fédéral et Régions devrait décider cet après-midi de la nomination de Pedro Facon au poste de "commissaire corona". Après avoir travaillé lundi toute la soirée, les ministres responsables au Fédéral et dans les entités fédérées se réunissent à nouveau pour plancher sur deux dossiers. D’un côté, la nomination de la personne qui sera chargée de coordonner les politiques de santé entre les entités fédérées et le pouvoir fédéral dans le cadre de la gestion des pandémies (coronavirus, mais éventuellement d’autres à venir). Et de l'autre le "baromètre coronavirus".