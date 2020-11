Pension minimale et congé de paternité augmentés pour les indépendants

Le Conseil des ministres a validé deux mesures importantes pour les indépendants: l’augmentation de leur pension minimale et de leur congé de paternité et de naissance.

Dès le 1er janvier 2021, les travailleurs indépendants verront leur pension minimale (pour ceux qui terminent leur carrière) et leur congé de paternité et de naissance (pour ceux un peu plus jeunes) augmentés.