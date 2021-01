Pieter Timmermans (FEB): "Sans accord sur les salaires, les partenaires sociaux perdront leur crédibilité"

En pleine crise, les interlocuteurs sociaux ont une "obligation de résultat", estime Pieter Timmermans, alors que les négociations en vue d'aboutir à un accord interprofessionnel vont bientôt s'ouvrir.

Après une année 2020 morose pour l'économie, l’administrateur délégué de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), Pieter Timmermans, espère assister à un début de redressement en 2021. Des raisons d’être optimiste, il en voit plusieurs, mais prévient: les prochains mois seront cruciaux. Des autorités, le patron des patrons attend rapidement un véritable plan de solvabilité. Quant aux partenaires sociaux du Groupe des Dix, ils doivent plus que jamais démontrer leur pertinence. Rencontre.

L’année 2020, c’est la pire que vous ayez connue?

Je dois reconnaître que la situation est inédite. Le plan global des années 90, la crise financière de 2008, les attentats de 2016, rien n’a été aussi important. On s'attend désormais à une décroissance de 7% en 2020. Au minimum, nous aurons besoin de 2021 et 2022 pour revenir au niveau de l’avant-corona. Depuis plusieurs mois, on essaye de sauver des parties de l’économie, mais c’est complexe. Aucun secteur n’a été épargné.

Est-il réaliste de poursuivre avec les mesures d’aides actuelles?

Les mesures prises jusqu’à présent se focalisent surtout sur les problèmes de liquidités. Malgré ces soutiens, la situation de certaines entreprises devient intenable, les investissements sont sous pression et on s’attend à une hausse des faillites. D’après moi, ce qu’il faut maintenant, c’est un phasing out de ces mesures temporaires. On pourrait en sortir progressivement dans les six prochains mois, à condition que d’autres, consacrées à la solvabilité, soient mises en place afin de prendre le relais à plus long terme.

"Sans un plan de solvabilité, il y aura moins d'investissements, plus de faillites, des gens au chômage et donc un risque pour le pouvoir d'achat."

À quoi pensez-vous?

On peut envisager d’encourager les épargnants privés à investir dans le capital d’entreprises en bonne santé. Mettre en place un fonds de redressement, comme l’a évoqué le ministre des Finances Vincent Van Peteghem est aussi une piste intéressante, tout comme le fait de pouvoir recourir à des prêts subordonnés, ou encore de relancer un système similaire aux intérêts notionnels (qui permettent aux entreprises de déduire un intérêt fictif du capital qu’elles investissent sur fonds propres, NDLR).

Un plan de solvabilité est indispensable. Sans cela, il y aura moins d’investissements, plus de faillites, des gens au chômage et donc un risque pour le pouvoir d’achat. Budgétairement, passer à cette étape est également nécessaire, car les mesures actuelles ont un impact énorme sur les deniers de l’État. Vu les taux d’emprunts très bas, ça ne pose pas trop de problèmes à court terme, mais ça ne peut évidemment pas s’éterniser.

Parmi les mesures temporaires, on trouve un moratoire sur les faillites. Ne comporte-t-il pas le risque de maintenir des entreprises en vie artificiellement?

Un moratoire, c’est vraiment pour le court terme. Quand on oblige des entreprises à ne pas fonctionner, c’est justifiable. Sur une plus longue période, c’est risqué car cela peut effectivement maintenir en vie des entreprises qui sont virtuellement déjà en faillite. Ce constat posé, je pense qu’il est probablement préférable de ne pas prolonger cette mesure après fin janvier.

"C’est le moment de mener une réflexion sur la procédure des faillites."

Faut-il éventuellement revoir la procédure des faillites, alors qu’on s’attend à une hausse importante de celles-ci?

Oui, c’est le moment de mener une réflexion là-dessus. Je préfère m’investir là-dedans, en modernisant, par exemple, la procédure de réorganisation judiciaire (PRJ), plutôt que de prolonger le moratoire.

Dans le cadre du plan de solvabilité, vous évoquez la mobilisation de l’épargne privée. Comment l’encourager?

Aujourd’hui, il y a 300 milliards d'euros sur des comptes en banque qui rapportent peu ou quasiment rien. Est-ce idéaliste d’espérer en mobiliser 10%, ce qui rapporterait déjà 30 milliards? Il ne faut rien réinventer, la loi Cooreman-De Clercq l’a permis au début des années 80…

Et relancer les intérêts notionnels, vous ne craignez pas que ça entraîne une levée de boucliers?

Je recherche une autre appellation pour cette mesure. Souvent, un dossier est pourri uniquement à cause de la dénomination qu’on lui donne. Après la crise financière de 2008-2009, je constate que ce système a permis de sauver énormément de PME en renforçant leur capital...

"Ce pays a besoin d’une stabilité venant des interlocuteurs sociaux."

Les négociations de l’accord interprofessionnel (2021-2022) – qui détermine notamment un cadre de référence pour l’évolution des salaires - vont s’ouvrir d’ici peu, comment les appréhendez-vous?

J’espère vraiment que les partenaires sociaux vont parvenir à surmonter leurs idéologies pour parvenir à un accord. En 1993, après le plan global, et en 2008, après la crise financière, ce ne fut pas le cas. Nous devons, aujourd’hui, démontrer que nous pouvons assumer nos responsabilités et aller un peu plus loin que nos mandats car ce pays a besoin d’une stabilité venant des interlocuteurs sociaux.

En cette période critique, je pense que les experts, les observateurs, les médias, mais aussi nos membres et ceux des syndicats ne comprendraient pas que nous échouions. Nous avons une obligation de résultat.

Le Conseil central de l’économie (CCE) peine à rendre son rapport technique sur la marge maximale d’augmentation des salaires, faute d’éléments pertinents de comparaison avec nos voisins. Cela vous inquiète?

Nous recevrons prochainement un rapport contenant le maximum de ce qui est scientifiquement justifiable, et nous devrons agir en fonction. Une chose est sûre: France, Allemagne et Pays-Bas ne mèneront jamais une politique susceptible de menacer leur compétitivité. Pourquoi en ferions-nous autrement?

"Si on veut commencer à redresser l’économie en 2021, on doit éviter que le coût salarial dérape par rapport à nos voisins."

Nous savons qu’entre 2008 et 2016, notre handicap salarial est passé de 10 à 16%, ce qui a entraîné la perte de 90.000 emplois dans l’industrie. Nous connaissons donc clairement les conséquences qu’aurait une politique irresponsable en la matière. Si on veut commencer à redresser l’économie en 2021, on doit éviter que le coût salarial dérape par rapport à nos voisins, sans quoi nous perdrons des emplois à 100 km/heure.

Quand les syndicats appellent à sortir du carcan de la norme salariale, prévue par la loi de 1996, et donc à permettre des négociations libres, vous les trouvez irresponsables?

J’attends de voir ce qu’ils diront autour de la table des négociations. Aujourd’hui, je leur demande surtout de regarder ce qui est advenu lorsque nous avons laissé tomber, ou mis de côté, la loi de 1996… Ce serait une mesure asociale que de mettre en danger l’emploi de nos collaborateurs en créant une situation défavorable en termes de concurrence et de compétitivité.

"De grâce, ne mettons pas en danger 95% de nos entreprises car nous en avons trouvé quelques-unes qui vont bien."

D’après le banc syndical, tous les secteurs n’ont cependant pas souffert de la même façon pendant la crise, ce qui leur fait dire que certains pourraient faire des efforts pour les travailleurs…

Aucun secteur n’a été épargné, ils sont tous dans le rouge. Je ne peux pas nier que quelques entreprises ont mieux performé, mais il ne s'agit que d'un nombre très très limité . Va-t-on baser une politique salariale sur le fait que quelques entreprises ont connu une bonne année 2020?

De grâce, menons une politique qui tiennent la route au niveau macro-économique et ne mettons pas en danger 95% de nos entreprises car nous en avons trouvé quelques-unes qui vont bien. Ces dernières ont d’ailleurs toutes les possibilités, déjà prévues dans la loi de 1996, d’accorder des primes ou des bonus à leurs travailleurs…

Et pour les plus bas revenus, des évolutions sont envisageables?

Certains demandent une augmentation du salaire minimum, mais celle-ci toucherait davantage les entreprises qui ont été le plus durement frappées par le Covid. Quel signal veut-on envoyer? Dire à ceux qui sont déjà en extrême difficulté, nous allons surtout augmenter votre coût salarial… Je comprends la demande des syndicats et je suis prêt à chercher des solutions, mais il faut reconnaître que le timing n’est probablement pas le meilleur.

"Les partenaires sociaux ont l’occasion de prouver qu’ils sont crédibles et nécessaires lors de ce mois de janvier. S’ils échouent, le Groupe des 10 deviendra inutile."

Il n’y aurait donc aucune place pour augmenter les salaires cette année?

C’est la conclusion que vous voulez en tirer, moi je ne m’exprime pas pour l’instant. J’attends le rapport du CCE et j’analyserai les chiffres. Ensuite, il faudra agir de manière rationnelle, surtout pas émotionnelle. Les partenaires sociaux ont l’occasion de prouver qu’ils sont crédibles et nécessaires lors de ce mois de janvier. S’ils échouent, le Groupe des 10 deviendra inutile.

Un accord post-Brexit a été décroché in extremis, c’est une bonne chose pour les entreprises?