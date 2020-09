Pieter Timmermans (FEB): "Scinder la Sécu, c'est scinder le pays"

La Belgique, confrontée à quatre crises, doit d'urgence se doter d'un gouvernement stable, martèle Pieter Timmermans, l'administrateur délégué de la FEB.

Alors que les négociations fédérales patinent, le patron des patrons insiste: il faut plus que jamais doter le pays d'un gouvernement majoritaire et de plein exercice. Attention toutefois, un accord ne doit pas être conclu au détriment de la compétitivité des entreprises. Quant à une éventuelle réforme de l'Etat, Timmermans ne s'y oppose pas, mais estime qu'il ne faut en aucun cas toucher à la Sécu et au droit du travail. Rencontre.

Comment se portent les entreprises?

Nous venons de réaliser une analyse avec Graydon. Celle-ci démontre que les mesures de soutien prises pendant la crise ont permis de faire baisser de moitié le risque pour les entreprises de tomber en faillite. Sans mesures, quelque 40% d'entre elles seraient concernées, tandis qu'elles sont aujourd'hui environ 20% à être menacées.

C'est une bonne chose, mais je crains que la crise ne perdure. Toujours selon notre analyse, environ 65.000 sociétés qui étaient en bonne santé avant son éclatement risquent maintenant de rencontrer des problèmes. Il faut donc suivre les évolutions et prendre de nouvelles mesures le cas échéant.

Lesquelles?

Nous attendons des mesures permettant de renforcer la colonne vertébrale financière des entreprises. Celles-ci doivent absolument porter sur des périodes de deux à trois ans, car ce n'est pas avec une injection unique qu'on parviendra à résoudre les problèmes des années à venir. Le redressement économique ne se fera pas en "V", mais prendra un certain temps.

Pour faire tout cela, un gouvernement fédéral avec une majorité stable et toutes les compétences requises est nécessaire.

Nous n'y sommes vraisemblablement pas encore...

Je pense que nous sommes arrivés à un moment clé. Je ne me prononce pas sur la couleur d'un éventuel gouvernement, mais je dois reconnaître qu'il y a une certaine urgence à aboutir.

Nous sommes confrontés à quatre crises. Au-delà de l'épidémie de Covid-19 et ses conséquences, il y a le Brexit qui approche, une crise institutionnelle qui perdure et une autre de la compétitivité qui se profile. Le moment clé, c'est aujourd'hui, demain et dans les jours qui viennent...

Pourquoi redoutez-vous une crise de la compétitivité?

J'entends, et cela me préoccupe énormément, que certains envisagent d'assouplir ou de modifier la loi de 1996 sur la compétitivité. C'est une très, très mauvaise idée!

En 2002 et 2010, on l'a fait et à chaque fois on a connu des dérapages de la compétitivité et des pertes d'emploi. Les partis politiques qui discutent de cela aujourd'hui doivent absolument s'en souvenir...

D'autres points abordés dans les négociations vous inquiètent?

Il faut faire attention avec la politique fiscale. Si on touche à l’entrepreneuriat, on s’exposera à un retour de boomerang. Je ne suis pas contre une réforme, mais il faut qu'elle aille dans le bon sens, pas qu'on augmente encore davantage le taux d'imposition.

En matière de politique énergétique, il faudra aussi que des décisions claires soient prises. On peut évidemment décider de fermer les centrales nucléaires, mais il conviendra d'en tirer les conséquences. Je ne veux pas qu'il y ait une incertitude quant à l'approvisionnement en énergie en 2025.

On parle aussi beaucoup de réforme de l'État...

Il y a des décisions purement politiques sur lesquelles nous n'avons pas à nous exprimer. Par contre, je constate qu'on fait souvent un amalgame entre le droit du travail et la politique du travail.

Soyons clairs, nous ne sommes pas du tout demandeurs à la FEB qu'on scinde le droit du travail, c'est-à-dire la relation individuelle entre un travailleur et un employeur. Cela créerait indubitablement des problèmes. Plus de 400.000 travailleurs sont actifs dans une entreprise établie dans au moins deux régions du pays.

Quant à une scission de la sécurité sociale, cela équivaudrait pour moi à scinder le pays. La Sécu signifie une certaine solidarité entre les personnes. Le remboursement pour un médecin traitant, qu’il soit à Bastogne ou à Ostende, je ne vois pas pourquoi il faudrait le rendre différent. Cependant, certaines parties de la politique des soins de santé peuvent être organisées au niveau local.

La FEB ne s’oppose pas à une réforme de l’État, mais il faut qu’elle soit réalisée sous le prisme de l’efficacité pour les entreprises et pour la prise de décision dans le pays.

Si les négociations fédérales trébuchent encore, il faut retourner aux élections?

Il reste trois options: des élections, un gouvernement d'urgence ou bien la mise en place d'un gouvernement associant des experts et des hommes politiques d'expérience. C'est au monde politique de décider.

Si la voie des élections était choisie, il faudrait peut-être la combiner avec celle d'un gouvernement d'urgence qui aurait les pouvoirs nécessaires pour gérer le pays en attendant un nouvel exécutif. Avec les quatre crises qui sont devant nous, peut-on toutefois se permettre des élections? Je me le demande...

Les partenaires sociaux doivent bientôt entamer les discussions en vue de la conclusion d'un accord interprofessionnel. La FGTB veut aborder la réduction collective du temps de travail avant de parler de flexibilité. Qu'en dites-vous?

Connaissez-vous un pays en crise qui s'est redressé en réduisant collectivement le temps de travail? Je peux chercher, mais je ne vais jamais trouver. Une réduction collective du temps de travail, ça détruirait la compétitivité de nos entreprises. Je ne vois pas comment cela pourrait créer de l'emploi, à part théoriquement dans la tête de certains. Sur le terrain, ce ne sera jamais le cas.

Un échec des négociations visant à conclure un AIP ne décrédibiliserait-il pas les interlocuteurs sociaux?

Cela décrédibilisera surtout ceux qui ne seront pas en mesure de le signer (seule la FGTB n'avait pas validé le projet conclu au sein du Groupe des Dix en 2019, NDLR).