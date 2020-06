Pieter Timmermans: "Le superkern ne permettra pas d'élaborer un plan de relance"

La formule du superkern, qui rassemble les dix partis soutenant les pouvoirs spéciaux, ne conviendra pas pour élaborer un plan de relance. Pour ce faire, il faut un véritable gouvernement, estime l'administrateur délégué de la FEB, Pieter Timmermans.

Que pensez-vous du paquet de mesures de soutien annoncées samedi dernier par le superkern?

Ces mesures étaient clairement concentrées sur la consommation intérieure, mais la question se pose de savoir si elles seront réellement efficaces. Aujourd'hui, beaucoup de consommateurs épargnent. On constate que certains craignent de sortir vu la situation sanitaire et ne dépensent donc rien, tandis que d'autres sont inquiets pour leur job et se restreignent.

Plutôt que soutenir la consommation, il faudrait s'assurer que les entreprises puissent garder la tête hors de l'eau, et ce afin de préserver l'emploi. S'il veut s'en charger, pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas encore prolongé la mesure sur le travail étudiant ou les heures supplémentaires volontaires? Pourquoi n'a-t-on pas réduit la TVA sur la construction? Pourquoi ne parle-t-on pas de la prolongation au-delà du 31 août du chômage temporaire?

Vous connaissez les réponses?

Je constate qu'on s'est focalisé samedi dernier sur des mesures pour l'horeca, vu que ce secteur allait reprendre le lundi suivant. Mais pour l'instant, les autres secteurs, en particulier ceux exposés à la concurrence internationale et les mid caps (entreprises à capitalisation moyenne, NDLR), sont oubliés. Il faudra élargir la focale lors du prochain superkern. Un nouveau report de paiement des précomptes professionnels est par exemple nécessaire. Une telle mesure donnerait de l'air aux entreprises.

D'après Pierre Wunsch, le gouverneur de la Banque Nationale, il n'y a plus vraiment d'argent pour de nouvelles mesures...

Ce qu'il a dit est plus nuancé. Il soutient que nous avons déjà employé beaucoup de munitions et qu'il n'en reste donc pas énormément. Il faut se concentrer sur ce qui est susceptible d'avoir un grand effet de retour sur l'économie et de préférence uniquement un impact limité dans le temps sur le budget. Des mesures telles que le chômage temporaire ou les reports de paiements d'impôts sont à privilégier.

Et pour la suite, la Belgique aura-t-elle besoin d'un plan de relance? Ne peut-elle pas se contenter de surfer sur la vague allemande?

Quand les choses vont bien en Allemagne, il en est de même en Belgique. Les décisions prises à Berlin ont indéniablement un effet sur notre pays. Cela ne signifie pas que nous pouvons nous croiser les bras. Il convient de tout mettre en œuvre pour assurer la survie de nos entreprises.

Jusqu'à présent, on a fait beaucoup de choses pour les petites entreprises, mais peu pour celles de taille moyenne. J'espère vraiment que des mesures pour elles seront annoncées vendredi. On pourrait par exemple imaginer un régime fiscal visant à y favoriser les investissements des citoyens.

Les dix partis qui composent le superkern peuvent-ils parvenir à s'entendre sur un plan de relance ambitieux?

Non, la formule du superkern ne fonctionnera pas. Je constate que tous les acteurs autour de la table samedi dernier avaient leurs idées et que chacun a reçu quelque chose. Ce n'est pas comme ça que nous sauverons notre économie. Il n'y a pas de stratégie globale! Pour en avoir une, on a besoin d'un véritable gouvernement. Le temps des petits jeux est terminé. Les responsables politiques voient-ils ce qui se passe sur le terrain? Des entreprises vont annoncer des restructurations, d'autres vont faire faillite. Je ne cesse de le répéter: il faut un véritable plan de relance... Le moment est venu.

Les partis politiques sont-ils encore capables de conclure un tel accord?

Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir quelle coalition on veut, mais bien de déterminer ce que nous allons faire. Si les politiciens ne sont plus capables d'avancer eux-mêmes, ils peuvent se tourner vers un médiateur externe. En fonction de ce que lui disent les partis, celui-ci pourrait élaborer une proposition. Nous n'avons pas besoin d'un accord de coalition détaillé de 300 pages, mais bien d'un plan sur la façon dont on peut faire face aux défis au cours des deux prochaines années.

Vous voulez devenir médiateur?

Certains peuvent le faire beaucoup mieux que moi, mais je suis prêt à apporter ma contribution si cela peut faire avancer les choses.

Le blocage politique peut-il laisser penser que le pays est devenu ingouvernable?