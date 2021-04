Plan de relance belge: l'essai doit encore être transformé...

On va dire que même partiel et incomplet, l'exercice a le mérite d'exister. 15 jours avant le dépôt officiel des projets belges candidats au subside accordé aux États membres par l'Union européenne dans le cadre de son plan de relance, était présentée la première étude d'impact macroéconomique de l'épure belge. Pour rappel, on parle de l'injection directe de 5,9 milliards d'euros dans l'économie nationale à l'horizon 2026 . C'est le bureau fédéral du Plan qui a fait le boulot.

Qu'en retenir? D'abord le périmètre retenu. Il est étriqué. L'impact n'est évalué que sur la base des 5,9 milliards d'investissements publics remis à la Commission européenne. On rappelle que le gouvernement s'est promis d'aller au-delà avec un objectif global de 13,1 milliards d'investissements publics d'ici 2025. Pas question non plus d'intégrer l'effort du privé qui pourrait se greffer à cette impulsion. Ni d'intégrer les effets potentiels des réformes structurelles en matière de fiscalité, de fins de carrière ou de marché du travail qui accompagnent les projets de relance. Elles ne sont pas assez mûres. L'impact sur l'économie belge - très ouverte - des plans de relance des pays voisins n'est pas non plus pris en compte. Le résultat est donc forcément un peu décevant: une hausse du PIB de 0,21% à l'horizon 2026 et la création de 3.900 emplois.