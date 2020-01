"Plus d'asile pour les demandeurs qui contournent les règles européennes"

Les demandeurs d'asile qui ont déjà obtenu la protection dans un autre Etat membre et ceux qui refusent de retourner dans l'Etat dans lequel ils ont été pour la première fois enregistrés ne pourront plus demander l'asile en Belgique.

La ministre de l'Asile et de la Migration Maggie De Block a annoncé deux nouvelles mesures privant d'accueil en Belgique des demandeurs d'asile ayant contourné certaines règles européennes en la matière. L'objectif, selon la ministre, est de garantir une place d'accueil aux "vrais primo-arrivants" pendant les mois d'hiver.

Les seconds sont ceux qui refusent de retourner dans l'État membre où ils ont fait l'objet de leur premier enregistrement dans l'Union européenne . C'est pourtant cet Etat qui doit, selon le règlement européen dit de Dublin, traiter leur demande. Dans ce cas, la Belgique a six mois pour renvoyer le demandeur vers ce pays de premier enregistrement, sans quoi elle devient responsable du traitement du dossier.

"C'est pourquoi certains demandeurs d'asile se cachent pendant six mois, par exemple auprès de leur famille, de leurs amis ou de leurs connaissances, sans laisser d'adresse à l'Office des Étrangers. D'autres changent presque quotidiennement d'adresse pour rendre le suivi impossible. Ils réapparaissent lorsque les six mois se sont écoulés pour demander à nouveau l'asile et donc être accueillis", expose Mme De Block. A noter que l'Office des Étrangers peut déjà, quoi qu'il en soit, prolonger jusqu'à 18 mois le délai pour quitter le territoire s'il y a un risque sérieux de dissimulation.