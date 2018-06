Plus de 10 verres par semaine, bonjour les dégâts

Selon le Conseil supérieur de la Santé, toute consommation d'alcool, même modérée, a un impact sur la santé. En plus de se ménager des jours dans la semaine sans alcool, les autorités sanitaires recommandent de ne pas boire plus de 10 verres standard en 7 jours.

Régulièrement, le Conseil supérieur de la Santé (CSS) joue le rôle de l'ami sage qui vous demande en fin de soirée si la huitième bière que vous entamez est bien nécessaire. Plus sérieusement, les recommandations du CSS en matière de consommation d'alcool, compilées ce lundi dans un document d'une trentaine de pages , doivent permettre à notre pays de porter un message univoque en direction des citoyens. C'est donc à la demande de la ministre de la Santé, Maggie De Block (Open Vld) que le CSS a rendu une série de directives sur la question.

Où est la limite raisonnable?

Toute consommation d'alcool entraîne non seulement une augmentation du risque de maladie (maladies cardiovasculaires, cancers, affections du foie...) et de dépendance mais elle accroît aussi le risque d'accidents et de comportements violents, affirme ainsi le CSS.