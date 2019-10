"Plus de 210.000 jobs ont été créés en cinq ans" (Maggie De Block)

Quelque 43.661 postes supplémentaires ont été pourvus au deuxième trimestre 2019 par rapport à l'année précédente. Et depuis le début du gouvernement Michel I, plus de 210.000 jobs supplémentaires ont été créés dans notre pays, a annoncé la ministre des Affaires sociales Maggie De Block (Open Vld) sur la base des nouveaux chiffres de l'Office national de sécurité sociale (ONSS).

La réduction des charges permet aux entreprises de créer plus de jobs. Une fois ces postes pourvus, ils permettent à leur tour de renforcer le pouvoir d'achat et ils contribuent davantage à la sécurité sociale.

Les Pays-Bas et l'Allemagne ont un taux d'activité respectif de 78% et 79,2%. "Les frais de salaires élevés restent problématiques en Belgique, mais ils ne sont désormais plus l'obstacle principal. Le plus gros problème en ce moment, c'est de trouver des employés qualifiés."