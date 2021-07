Plus de 4.000 travailleurs sous le coup d'une procédure Renault

Entre janvier et juin, 55 entreprises ont annoncé leur intention de procéder à un licenciement collectif en Belgique. Au total, 4.112 travailleurs sont concernés par une nouvelle procédure Renault , alors qu’ils étaient 4.483 dans le même cas au premier semestre de l’année dernière, selon des chiffres du SPF Emploi.

Au cours des six premiers mois de l'année, 4.112 travailleurs sont tombés sous le coup d'une procédure Renault.

À leur lecture, on apprend que 19 restructurations ont été lancées au deuxième trimestre, contre 36 lors des trois premiers mois de l'année 2021. Au total, c'est la Flandre qui paye le tribut le plus lourd avec 1.954 emplois menacés (47,52% du total). Suivent la Wallonie avec 1.206 jobs (29,33%) sur la sellette et Bruxelles où 952 postes (23,15%) risquent de disparaître.