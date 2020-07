Plusieurs ténors du PS plaident pour entrer en négociations au Fédéral

Paul Magnette a expliqué à son bureau politique que les élections anticipées n'étaient plus une option et qu'il ne restait que deux options au PS: négocier ou l'opposition.

Après les déclarations choc du weekend, les lignes sont en train de bouger quant à l'avenir du gouvernement fédéral. Le Parti socialiste tenait son bureau politique ce lundi et le président Paul Magnette y a exposé une nouvelle donne. Il ne resterait plus que deux choix au PS: entrer en négociation, y compris avec la N-VA, ou se mettre dans l'opposition pour une législature de plus.