Policier abattu à Spa : l'audition du suspect est suspendue

Le roi Philippe et le ministre Jan Jambon se sont rendus au commissariat de Spa pour apporter leur soutien aux forces de police après le meurtre de l'inspecteur principal Amaury Delrez durant la nuit de samedi à dimanche. L'audition d'Ivo T., ce néerlandais de 33 ans interpellé à la suite de la fusillade, a été suspendue dans la soirée. Elle reprendra lundi en fin de matinée.

Le bourgmestre de Spa Joseph Houssa et le gouverneur de la Province Hervé Jamar étaient également présents au commissariat devant lequel un bouquet de fleurs blanches a été déposé en hommage à la victime.

Que s'est-il passé?

Une fusillade a éclaté dans la nuit de samedi à dimanche dans l'est de la Belgique, au moment d'un contrôle routier. Un policier de la zone de police des Fagnes, Amaury Delrez, a perdu la vie, a indiqué le parquet de Liège. Plus tard dans la matinée, un individu de nationalité néerlandaise, Ivo.T, a été arrêté.



Les circonstances du décès restaient à préciser, mais selon une source proche de l'enquête le policier est intervenu à la suite d'une altercation. Il est décédé avant l'arrivée des secours.



Selon Belga, un groupe de Néerlandais a été refoulé à l'entrée d'un bar. La police a été appelée à la suite de l'altercation et a réalisé le contrôle du véhicule dans lequel ils avaient pris place.