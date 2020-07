Pour Sophie Wilmès, la Belgique est préparée à une deuxième vague

"On a manqué d'anticipation."

"J'ai interrogé la ministre de la Santé (Maggie De Block, Open Vld) à quatre reprises", a pointé la députée Sophie Rohonyi (DéFI). "Et je n'ai jamais obtenu de réponses. Votre rôle, c'est d'encadrer ces vacances." "On a manqué d'anticipation", a renchéri Patrick Prévot (PS). "On n'a rien retenu des retours de vacances du carnaval. C'est le boxon", a ajouté Catherine Fonck (cdH). Sofie Merckx (PTB) a enfin dénoncé le "sketch du retour des vacances", se demandant pourquoi l'exécutif n'avait pas pris en considération la recommandation du groupe d'experts chargé du déconfinement (Gees) à propos de l'élaboration d'avis de voyages.