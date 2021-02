Pour des francophones à l'offensive vers le bicentenaire

C'est le jeu et en face, on est fatigué de le dire, mais on peine à identifier un véritable projet institutionnel national. Pis, les francophones ne sont pas au clair avec leurs propres structures. Que faire de la Fédération Wallonie-Bruxelles? Paul Magnette propose de la supprimer tout en la maintenant dans une formule ersatz peu lisible à ce stade. Quid des institutions communautaires de Bruxelles qui alourdissent la lasagne dont tout le monde se plaint? Voilà deux questions qui à elles seules peuvent susciter des mois de débat. Couplé à une position de faiblesse sur le plan socio-économique et budgétaire, ce manque de vision et d'anticipation a souvent pénalisé les partis francophones dans leurs confrontations avec les velléités autonomistes présentes au sein de tous les partis flamands.