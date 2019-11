Pour le CD&V, c'est au tour de la N-VA de se mouiller

L'informateur royal Paul Magnette oeuvre maintenant depuis plusieurs semaines à des convergences entre les partis sur une série de thèmes. Début de semaine, le socialiste a établi une note articulée autour de huit chapitres: pacte national pour le plein emploi et le bien-être au travail, soutien à l'esprit d'entreprise et à la productivité, transition durable, cohésion sociale, soutien aux politiques de santé et en faveur des personnes handicapées, sécurité (y compris la justice et la lutte contre le terrorisme), asile et migration et modernisation de l'État.