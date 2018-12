Pour le peuple et par le peuple

Figure bien connue du monde entrepreneurial pour avoir œuvré chez Côte d’Or, Interbrew, Ter Beke et bpost, Johnny Thijs exprime sa vive déception à l’égard du monde politique.

Le Premier ministre Charles Michel vient de donner la démission de son gouvernement. Le débat à la Chambre qui l’a précédée m’a fortement secoué. J’ai par hasard suivi les plaidoyers à la télévision, une hallucinante démonstration d’opportunisme éhonté et de politique partisane, comme si nos excellences avaient oublié pourquoi elles siégeaient au parlement. Parce que ces hommes et ces femmes ont été élus par le peuple pour y défendre les intérêts du peuple, que je sache?

Ma déception est alimentée par les considérations suivantes:

Depuis le début, j’ai observé le gouvernement Michel I avec un regard positif mais également critique. Bien des grandes réformes ont effectivement été mises en route, mais souvent à demi achevées des œuvres des nombreux groupes de pression dont notre pays regorge. En outre, le budget n’a pas été mis en ordre, une carence qui nous occupera encore dans les années à venir.

Ce gouvernement a souvent été vu comme un gouvernement de droite. Pourtant, si l’on s’intéresse aux faits et fait le tour des réalisations, on ne peut que constater que certaines mesures étaient d’inspiration sociale et que les plus bas revenus et pensions ont augmenté. L’enveloppe bien-être prévue en amont des négociations sociales ne sera peut-être pas activée à présent.

L’opposition n’a finalement pas voulu aider le gouvernement à exécuter son programme. Trop à droite, pas assez social, trop vague... En écoutant les interventions des représentants de certains partis, je ne peux toutefois que m’interroger sur leurs motivations. La TVA sur l’électricité doit être abaissée, les allocations sociales doivent augmenter, etc. Comme si ce pays ne faisait pas face à un déficit budgétaire reparti à la hausse, à l’encontre duquel l’Europe a d’ailleurs déjà formulé quelques réflexions critiques, comme si la dette colossale de l’État n’avait aucune importance.

Qu’y avait-il de mauvais aux ambitions de Michel II? La volonté de voir le budget pour 2019 approuvé? Ou celle de travailler avec des douzièmes provisoires? De parachever le jobsdeal? Le budget mobilité? Bien sûr, quelques-unes de ces mesures n’étaient pas calquées sur le programme de l’opposition. Étaient-elles trop à droite? Trop à gauche? Pouvait-on en rajouter? Je m’efforce sciemment de ne nommer aucun parti politique. Mais hormis un seul parti, qui pointait une augmentation des impôts sur le patrimoine, aucun autre intervenant n’a dit un mot des limitations budgétaires auxquelles nous sommes confrontés. Non, il fallait que ce gouvernement tombe et, avec des élections en ligne de mire et une formation de gouvernement vraisemblablement très difficile en perspective, il nous faudra faire sans "politique" à proprement parler en 2019!

La politique est un métier difficile et la montée des médias sociaux a accru la pression de façon exponentielle. Ce ne peut toutefois être pour nos excellences à la Chambre une excuse pour oublier pourquoi elles ont été élues et pourquoi elles siègent. Pour défendre les intérêts du peuple! Au regard des événements de mardi après-midi, et en dépit de beaucoup de bonne volonté et de respect pour de nombreux bons élus dévoués à leur travail, je ne veux et ne peux accepter que la politique partisane aille à l’encontre des intérêts du peuple. Peut-être ne l’a-t-on encore jamais observé de façon aussi flagrante auparavant.

Reste l’augure de nouvelles élections et le risque d’une longue et laborieuse formation de gouvernement. Les actions des gilets jaunes ces derniers jours et semaines ont démontré l’ampleur de la fracture avec l’opinion publique. La population a perdu une grande partie de sa confiance envers ses représentants politiques. Les états-majors des partis commenceront bientôt la rédaction de leurs programmes respectifs.

Je prends la liberté de reprendre et d’actualiser certaines de mes propositions, des propositions qui doivent permettre, d’une part, de renouer le lien de confiance avec la population et d’autre part, de mener une politique durable et responsable.

1. Initiative législative obligeant nos gouvernements à l’avenir à garder un budget en équilibre tant que notre dette publique n’est pas redescendue en dessous de la norme européenne de 60%. Et que les gouvernements ne viennent pas soupirer pour conserver les investissements en dehors du budget. Oui, ce pays a bel et bien besoin de plus d’investissement, mais alors, il faut leur réserver la marge nécessaire dans le budget. Point final.

2. Restructuration en profondeur de l’appareil politique. Suppression du Sénat, réduction de 30% du nombre de députés, réduction de 30% du nombre de ministres et de la taille de leurs cabinets. Avec à la clé revalorisation des administrations publiques, suppression des provinces, fusions obligatoires de villes et de communes, réduction de 50% des subsides aux partis politiques et élagage des intercommunales. Le président d’un parti politique me disait il y a quelques années que tout cela était très difficile, qu’il fallait trouver des postes pour les fonctionnaires des partis. Ce genre d’argument est à présent dépassé pour de bon. Les intérêts de la population sont de bien loin supérieurs à ceux de n’importe quel parti!

3. Suppression de la voiture de société sur une période de maximum cinq ans et introduction d’un système de péage routier à orientation sociale! Les gilets jaunes sont passés par là!

4. Suppression de la TVA réduite pour certains produits (pain, timbres-poste...).

5. Gestion rigoureuse mais juste des dépenses de sécurité sociale, chômage, maladie et invalidité.

6. Dans le même temps, de l’argent doit être trouvé pour faire face aux besoins d’une population vieillissante et de la révolution technologique. Pourquoi ne pas supprimer les allocations familiales pour les revenus au-dessus de 150.000 euros par an? À quand la fin de l’indexation automatique des revenus au-dessus d’un montant à déterminer? Bien entendu, les mesures de ce genre ne rendent pas un gouvernement populaire. Il n’est pas là pour cela au demeurant, mais pour gérer un pays. Pour faire des choix. Pour concilier sa politique avec les moyens à sa disposition.

7. Une partie des recettes peut servir à relever le net des bas salaires et des allocataires sociaux et entièrement effacer les effets douloureux des mesures proposées.

8. Enfin, il est très grand temps de finalement supprimer les négociations centrales sur le travail et de confier la responsabilité des relations employeur-travailleur à qui de droit: aux entreprises individuelles. Qu’on leur donne la liberté de négocier et de conclure des accords sur la formation des salaires et des temps de travail, en fonction de leur capacité et de leur position concurrentielle. L’approche actuelle est trop vulgarisatrice et ne contente personne.