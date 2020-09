"Pour une Belgique prospère, solidaire et durable": le rapport de la Vivaldi en intégralité

"Pour une Belgique prospère, solidaire et durable" : voici les premiers mots du rapport des formateurs. Le nouveau gouvernement fédéral entend travailler autrement , a assuré mercredi le futur Premier ministre, Alexander De Croo (Open Vld), au cours d'une déclaration faite conjointement avec le co-formateur et président du PS, Paul Magnette.

"Je réalise que beaucoup de gens sont sceptiques, disent qu'ils veulent voir avant de croire. À nous de prouver qu'on travaille, qu'on a les bonnes priorités, qu'on a les pieds bien dans le sol. Cet accord est un point de départ pour faire de la politique autrement, avec plus de pragmatisme et de respect", a souligné Alexander De Croo, insistant sur le travail d'équipe et l'esprit de collaboration qui a permis la mise sur pied de la coalition Vivaldi. "Le travail qui nous attend est énorme", a-t-il ajouté.