Pourquoi Khattabi pourrait louper le poste de juge à la Cour Constitutionnelle

Or, cette majorité des deux tiers est loin d'être acquise. Du côté des représentants N-VA , le "niet" semble évident. Une campagne dénigrante , relayée par le sénateur Karl Vanlouwe, a récemment appelé à "stopper Khattabi" afin d'éviter qu'une "activiste qui fait obstruction à des décisions judiciaires ne soit élue" à la Cour constitutionnelle. Le Vlaams Belang n'est pas plus favorable à la désignation de l'ex-coprésidente d'Ecolo. À eux deux, ces partis pèsent seize voix: la N-VA occupe neuf sièges, le Vlaams Belang, sept sièges. Le Sénat compte soixante membres, le quota des deux tiers nécessite donc quarante voix favorables.

Que va choisir le MR?

Mais que vont voter les Bleus? La position du MR n'est pas arrêtée, mais on entend que ses sénateurs pourraient bien s'abstenir. En défaveur de Zakia Khattabi, plusieurs arguments nous reviennent. Notamment, le fait qu'elle ne possède pas de diplôme de droit. Cela n'est pourtant pas nécessaire puisque la Cour constitutionnelle, qui a à se prononcer sur la constitutionnalité des lois votées par les parlements, est composée de six juges professionnels et de six juges qui sont des anciens parlementaires depuis plus de 5 ans. C'est cette dernière condition que remplit Zakia Khattabi. Néanmoins, les membres de cette cour sont habituellement juristes, comme la députée Yasmine Kherbache (sp.a), tout juste nommée en tant que juge néerlandophone, qui est licenciée en droit et a exercé la profession d'avocate.