Pourquoi le budget de la Sécu dérape

Le comité de gestion de la sécurité sociale devrait avaliser cette actualisation du budget ce vendredi. Une tuile budgétaire pour 2019, rendant plus urgente encore la reprise en main budgétaire de la Belgique. Et donc, la formation de gouvernements de plein exercice.

Le bruit courait depuis plusieurs jours. Et était hautement prévisible, à vrai dire, vu que la Belgique fonctionne en roue libre budgétaire depuis un petit temps déjà . Or c'est le principe de l'entropie qui veut cela: si vous laissez les finances publiques belges dans leur coin, elles auront tendance à se dégrader d'elles-mêmes, comme des grandes.

L'inconnue restait la hauteur du trou que le temps et l'action politique avaient creusé dans les comptes de la sécurité sociale. On parlait ici de 1 milliard, voire de 1,2, si pas 1,3. Mercredi soir, Le Soir vendait la mèche, sans trop contextualiser. En 2019, le dérapage de la Sécu est estimé à 1,46 milliard - un comité de gestion de la sécurité sociale se réunit ce vendredi afin d'avaliser cette dernière actualisation, qui n'est dès lors pas encore officielle.

Recettes en berne, dépenses en hausse

Le mécanisme est classique. Un trou dans un budget, cela se creuse soit par des recettes en berne, soir par des dépenses plus costaudes que prévu. La gestion globale de l'ONSS fait face au deux, les recettes devant perdre 461,2 millions dans la bataille de 2019 (dont 396,7 millions de recul des cotisations sociales), tandis que les sorties sont supposées enfler de 994,3 millions, parmi lesquels 890,2 millions de prestations à charge de l'échelon fédéral (268,4 millions en invalidité et incapacité, pour l'Inami donc; 357,2 millions de pensions; 44,3 millions de chômeurs; et on vous passe la suite des détails).