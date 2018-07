Pourquoi le jobsdeal crispe autant les syndicats

Les syndicats et les patrons , invités ensemble dans les salons de Charles Michel, c’est le genre de rendez-vous qui n’a pas eu lieu très souvent durant cette législature. Et pourtant, le message était positif. On va se retrousser les manches, on va trouver des solutions.

Ce n’était pas sur la table

Pour Marie-Hélène Ska, en ajoutant dans le jobsdeal certaines mesures comme la liaison des salaires à la productivité et non plus à l’âge, le gouvernement boute le feu dans une situation déjà tendue. "On veut faire travailler les gens plus longtemps, et il faudrait que cela coûte moins cher à l’entreprise? Il n’y a plus que la logique de l’actionnaire qui compte. Et cela, ça ne va pas. Ca ne va plus. On n’est plus sur la même planète!"