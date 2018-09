Préavis de grève à la police

"Pressés comme des citrons"

A l'origine de la grogne, une décision du gouvernement fédéral en juillet dernier de réformer le régime maladie des fonctionnaires. Le système de 21 jours d'arrêt maladie par an doit être aboli d'ici la fin de l'année. Mais ce n'est pas la seule raison de la colère syndicale. Joery Dehaes souligne également le manque de personnel au sein de la police. "Ce n'est que la goutte d'eau qui fait déborder le vase", ajoute-t-il. "Le personnel doit travailler plus dur mais son statut est de plus en plus attaqué. Les policiers sont pressés comme des citrons."