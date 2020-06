Préavis de grève au tribunal de la jeunesse de Bruxelles

Le greffe annonce vouloir faire grève tandis que les magistrats affirment ne plus vouloir recevoir les mineurs privés de liberté et libérer d'office en cas d'infraction.

C'est un fait rarissime dans l'histoire judiciaire récente: le greffe du tribunal de la jeunesse de Bruxelles, le plus important du pays, a annoncé un préavis de grève, dans un courrier rédigé par le tribunal et destiné au ministre de la Justice, dont nous avons eu copie.

"Les greffiers ont décidé de déposer un préavis de grève et d'organiser des actions soutenues par leurs syndicats en suspendant régulièrement leur travail", précise le courrier. "Nous avons décidé de notre côté, dès ce lundi 29 juin, de ne plus recevoir les mineurs privés de liberté et suspectés de faits qualifiés d'infraction. Ils seront libérés d'office", ajoute le tribunal. On peut comprendre que les mineurs suspectés de crimes seront néanmoins toujours présentés à un juge de la jeunesse. "Nous ne nous estimons en rien responsables des conséquences de cette décision que nous mettons sur le compte d'années de sous-financement de la justice", précise le courrier.