Premier budget en bonne et due forme depuis 2017

La Chambre devait voter jeudi le budget 2021 et la loi-programme.

Les débats sur le budget fédéral 2021 et la loi-programme qui l'accompagne se sont poursuivis en séance plénière à la Chambre jusque tard jeudi. C'est la première fois depuis fin 2017 qu'un budget en bonne et due forme a été soumis au vote.

La N-VA, le Vlaams Belang et le PTB ont décroché les flèches les plus acérées contre le gouvernement, en pointant un déficit qui s'est considérablement aggravé ainsi qu'une politique insuffisante qui poursuivrait celle de la coalition précédente.

Mais pour le moment, les efforts du gouvernement sont concentrés sur un but: "protéger au maximum les citoyens et les entreprises, et lorsque la croissance reviendra, faire en sorte que chacun puisse en profiter".