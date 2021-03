Premières balises pour la réforme du régime des voitures de société

Le Plan fédéral de développement durable est sur la table du gouvernement, en attendant une consultation populaire qui doit démarrer le 1er avril.

L'information est passée sous la vague médiatique du comité de concertation vendredi. Le même jour, Zakia Khattabi, ministre Ecolo du Climat et de l'Environnement, présentait au gouvernement un avant-projet de Plan fédéral de développement durable. Pareille initiative n'avait plus été prise depuis 10 ans, alors qu'elle est imposée légalement à chaque nouveau gouvernement.

"Plus que jamais, le développement durable constitue aujourd’hui une des réponses pour s’attaquer aux problèmes climatiques et aux défis sociaux", saluait l'écologiste bruxelloise par communiqué. Cet avant-projet d'une petite centaine de pages sera rendu public au 1er avril, première étape de la "consultation d’un large éventail de citoyens, d’organisations, de conseils consultatifs et de parlements", annonce la ministre.

Dans le collimateur de l'État : ces véhicules puissants donnant lieu a un bel avantage fiscal, parfois appelés "faux hybrides".

L'Echo a pu lire le document dont les chapitres brassent très large parmi les différentes compétences fédérales (et parfois régionales), entre l'économie et la santé en passant par la mobilité et l'inclusion sociale. Le plan fera office de boussole afin de "mettre en place des synergies, des politiques transversales et de compléter les politiques sectorielles parfois développées en silos".

Zéro émissions ou rien

Voilà pour l'esprit. Concrètement, le plan reprend à son compte nombre de politiques déclinées par l'accord du gouvernement De Croo. Le texte balise notamment le volet "voitures de société" de la prochaine réforme fiscale, dont le débat doit être lancé cette année par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V). Le plan consacre naturellement le verdissement du parc à l'horizon 2026 et, en attendant, avance avec prudence sur une révision de l'avantage fiscal.

Le plan propose "la prise en compte de la masse et de la puissance dans le calcul de la fiscalité", une petite nouveauté. Aujourd'hui, c'est le critère "émissions de CO 2 " qui détermine l'avantage fiscal. Plus attendus, la "transition fiscale de la norme NEDC vers la nouvelle norme WLTP (qui mesure plus fidèlement les émissions de CO 2 et la consommation en carburant des voitures, NDLR) et le renforcement des exigences encadrant les voitures hybrides rechargeables". Dans le collimateur de l'État: ces véhicules puissants donnant lieu a un bel avantage fiscal, parfois appelés "faux hybrides". Un budget mobilité alternatif devra être élaboré pour cette nouvelle mouture.

Le texte consacre l'étude des "moyens de mise en œuvre du principe de pollueur-payeur dans le secteur" aérien.

Plus globalement, le plan fédéral propose au SPF Mobilité d'évaluer avec les autres autorités compétentes "la possibilité de la suppression progressive de la vente de véhicules qui ne répondent pas à la norme de zéro émission". Avec des gardes-fou: le cadre législatif européen, la disponibilité sur le marché de véhicules à prix abordable et la prise en compte des conséquences budgétaires d'un tel glissement (sur les recettes en accises surtout). On n'y est pas encore donc.

Vaste débat en vue

Conformément à ce plan, la Belgique devra par ailleurs plaider au niveau européen pour l'interdiction des sauts de puce en avion au profit des chemins de fer. Toujours dans l'aérien, le texte consacre l'étude des "moyens de mise en œuvre du principe de pollueur-payeur dans le secteur".

L'avant-projet propose ni plus ni moins que la transformation de l'économie belge via plusieurs leviers. L'économie circulaire devient centrale va jusqu'à s'intégrer dans les critères des marchés publics, qui devront par ailleurs favoriser l'activité des PME locales. Voilà qui permet d'espérer un beau débat sociétal. Et une dynamique qui ne sera pas forcément facile à maintenir dans le temps, tant les intervenants concernés sont nombreux.