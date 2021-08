Premiers contours de la consultation qui doit redessiner l'État belge

Tous les personnes de plus de 16 ans pourront y participer. Répondre au questionnaire prendra entre une demi-heure et une heure.

Recherche de partenaires

Les grandes lignes de l'enquête ont été élaborées par le gouvernement en consultation avec un nouveau comité scientifique de dix membres, composé principalement de constitutionnalistes, de politologues et de spécialistes de la participation de la société civile . Le gouvernement cherche maintenant un partenaire pour rédiger les questions précises ; des universités des deux côtés de la frontière linguistique seront impliquées. Un appel est aussi lancé afin de trouver un partenaire pour la campagne de communication entourant l'initiative et pour traiter les réponses du questionnaire.

Six thèmes

Six thèmes seront abordés. Il sera par exemple demandé si les règles fédérales doivent primer sur celles des entités fédérées , éventuellement en temps de crise. Le financement du fédéralisme, la question de l'harmonisation de la gestion entre les différents niveaux de pouvoir, le renforcement de la démocratie ainsi que les droits et libertés repris dans la Constitution, dont le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, constitueront les autres volets de la consultation. Le contenu d'un sixième volet reste encore à l'étude.

À quoi serviront les résultats? On sait que deux ministres sont en charge des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique: David Clarinval (MR)et Annelies Verlinden (CD&V). Le gouvernement envisage qu'au niveau du parlement, des groupes de travail thématiques avec des experts, et éventuellement des citoyens, se penchent sur l'enquête, et que les entités fédérées soient aussi impliquées dans le processus.