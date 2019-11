Probable prolongation pour Paul Magnette

Pour rappel, le chef de l'État a désigné, le 5 novembre, le président du PS pour mener un nouveau tour d'information en vue de former un gouvernement fédéral après l'échec des préformateurs Rudy Demotte (PS) et Geert Bourgeois (N-VA).

La méthode de Magnette

Le socialiste a pris sa mission en étendant la liste des partis consultés. Les informateurs précédents, Didier Reynders (MR) et Johan Vande Lanotte (sp.a), avaient progressivement réduit leurs discussions à six partis (socialistes, libéraux, CD&V et N-VA). Les préformateurs avaient consulté les écologistes en plus des six partis. Paul Magnette a, quant à lui, entretenu des contacts avec dix partis: il a ajouté DéFI et le cdH à sa liste.