Procédures allégées pour les dispenses de cotisations

Le gouvernement Michel revoit la procédure de dispenses des cotisations sociales pour les indépendants. Un nouvel institut des métiers de la comptabilité et des fiscalistes voit le jour. La police pourra placer des caméras fixes temporaires dans de nouveaux endroits.

Ni gros débats ni gros dossiers au menu du conseil des ministres de vendredi. En ce mois de juillet, l’énergie du gouvernement Michel est surtout consacrée à la préparation des discussions qui seront prochainement entamées quant à l’élaboration du budget 2019. L’affaire s’annonce ardue puisque quelque 2,6 milliards doivent être trouvés par Charles Michel et ses ministres pour rester dans les clous européens. En attendant, le gouvernement est tout de même tombé d’accord sur une série de mesures qui méritent un éclairage.

La plus importante concerne les indépendants. Le gouvernement s’est en effet décidé à réformer le système des dispenses de cotisations sociales pour les travailleurs indépendants rencontrant des difficultés. Ces dispenses étaient difficiles à obtenir et n’étaient consenties que sur base d’un dossier "lourd" établissant l’état de quasi-pauvreté de l’intéressé ou de son ménage, rappelle d’ailleurs l’Union des classes moyennes.

Celle-ci est donc réjouie de voir ce dispositif disparaître au profit d’une réelle procédure de soutien aux indépendants confrontés à des problèmes financiers temporaires. Pour rappel, il peut s’agir de baisse de rentrées, d’une période de maladie, d’un chantier éloignant la clientèle d’un commerce par exemple. Dans de tels cas, la dispense d’un ou plusieurs paiement(s) trimestriels sera octroyée non plus par les caisses sociales mais directement par l’Inami et dans un délai d’un mois (contre six aujourd’hui).

Une procédure de recours est introduite par la réforme qui maintient la possibilité de racheter ultérieurement les cotisations non-payées afin de récupérer les droits en pension éventuellement perdus. À retenir, les dispenses sont accessibles à ceux qui cessent leur activité.

Le jour est aussi important pour les métiers du chiffre. Le gouvernement a en effet acté la création de l’Institut des conseillers fiscaux et des experts comptables. Ce nouvel organe est issu de la fusion de l’Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux (IEC) et de l’Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés (IPCF). La réforme déjà évoquée par L’Echo crée également les qualités et titres d’expert-comptable certifié et de conseiller fiscal certifié ainsi que d’expert-comptable et d’expert-comptable fiscaliste. Selon le ministre de l’Économie, Kris Peeters (CD&V), il s’agit de moderniser et de faciliter l’accès à ces professions.

Des caméras dans les tribunaux