Quand Charles Michel a annoncé sa démission (vidéo)

Il était un peu plus de 19h30 mardi, à la Chambre. Après une longue interruption de séance, Charles Michel revient devant les députés et lance à l'assemblée: "J'ai compris durant cette suspension de séance que (mon) appel n'a pas été entendu. Je dois donc constater et prendre note de cette situation. Je prends donc la décision de présenter ma démission."