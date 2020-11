Quand Didier Reynders évoque le "casting erroné" de Georges-Louis Bouchez

"Un conseil: consulter"

Didier Reynders et Georges-Louis Bouchez se connaissent de longue date. "Georges-Louis Bouchez a commencé à travailler avec moi. Je connais son intelligence et son talent, y compris d'analyse et de communication. Il faut simplement se placer de plus en plus dans la fonction, comme pour n'importe quelle fonction, et pour ça il faut avoir autour de soi un certain nombre de personnes qui peuvent critiquer ce que vous faites - positivement et négativement - et puis consulter. Si j'ai un conseil à donner, c'est consulter."